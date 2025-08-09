No Acre, rio que seca no verão enche de repente e surpreende moradores

9 de agosto de 2025
Depois de enfrentar um dos períodos mais críticos de estiagem dos últimos anos, moradores da zona rural de Sena Madureira celebram a retomada do nível do Rio Macauã. Um vídeo registrado por um ribeirinho mostra a água voltando a encher o leito do manancial e marca um momento de alívio para a comunidade.

Nos últimos meses, a seca severa praticamente inviabilizou a navegação no rio, principal via de transporte para dezenas de famílias que vivem da agricultura familiar. A baixa drástica no nível da água isolou comunidades, dificultando o escoamento da produção e a compra de mantimentos. Em alguns trechos, até pequenas embarcações eram impossibilitadas de fazer o tráfego fluvial.

No verão, o rio costuma ficar sem água/Foto: Reprodução

Sem o transporte, muitos recorreram a ramais reabertos como alternativa. Porém, as estradas vicinais, em más condições, tornaram o deslocamento mais lento, caro e desgastante, agravando as perdas financeiras e dificultando a manutenção da renda familiar. Nos anos anteriores, nesse mesmo período, o cenário costumava ser o oposto: o rio permanecia seco, prolongando o isolamento e os prejuízos para os ribeirinhos.

Agora, com a volta das chuvas, a paisagem começa a mudar. “Quem quiser ir pra cidade pode ir tranquilo, sem medo. Até ontem estava seco, hoje tá alagado, graças a Deus”, comemorou um morador no vídeo que circula pelas redes sociais. O aumento do volume de água renova a esperança dos produtores, que já veem na retomada da navegação uma chance de normalizar a rotina e amenizar os prejuízos acumulados nos últimos meses.

