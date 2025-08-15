No Acre, vereador é proibido de se aproximar da esposa grávida após denúncia de agressão

A Justiça do Acre determinou que o vereador Emilandio Lima dos Santos (PL), conhecido como “Loro do Juazeiro”, mantenha distância da esposa, que está grávida. A medida foi adotada após denúncia de que o parlamentar teria agredido a vítima e tentado sufocá-la com um travesseiro.

O pedido de afastamento foi feito pela Polícia Civil com base na Lei Maria da Penha, sustentado por boletim de ocorrência, depoimento da vítima e avaliação de risco. Segundo as autoridades, a prisão em flagrante não foi possível porque o caso só foi registrado no dia seguinte à suposta agressão.

De acordo com o site O Alto Acre, a Polícia Militar informou que o vereador já possui histórico de reincidência em casos de violência doméstica. Há registros de denúncias feitas por uma ex-esposa e também de envolvimento em conflito com um sobrinho do prefeito.

O caso será analisado pelo delegado Thiago, que avaliará a necessidade de solicitar a prisão do parlamentar. Até lá, permanece em vigor a medida protetiva que impede a aproximação da esposa, com o objetivo de preservar a segurança da gestante.