André Luiz Gonçalves, de 63 anos, dormia com a esposa quando percebeu o imóvel sendo invadido na Travessa do Joá

O tratorista André Luiz Gonçalves, de 63 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo durante a invasão de sua residência na madrugada desta quinta-feira (23), na Travessa do Joá, no Residencial Rosa Linda, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pelas forças de segurança, o crime ocorreu enquanto a vítima dormia ao lado da esposa. O casal foi surpreendido por um homem que tentava arrombar a porta da frente do imóvel. Ao perceber a ação criminosa, André Luiz se armou com um terçado e tentou impedir a entrada do invasor.

Mesmo diante da reação da vítima, o suspeito — que estava armado com uma escopeta — conseguiu acessar o interior da casa e efetuou um disparo, atingindo André na região do tórax. Após o ataque, o criminoso fugiu do local sem ser identificado.

A esposa da vítima conseguiu sair da residência e pedir socorro a vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi enviada com suporte avançado, mas, ao chegar, os socorristas constataram que o idoso já estava sem sinais vitais.

Policiais militares do 2º Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Em seguida, foram realizadas buscas nas imediações, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Moradores da região relataram que o possível autor do crime seria conhecido por praticar furtos em residências e apontaram que ele pode ser morador do bairro Belo Jardim.

O caso começou a ser investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às apurações.