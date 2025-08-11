12 de agosto de 2025
Nota Premiada: contribuintes acreanos concorrem a prêmios de até R$ 20 mil

Ao todo, serão R$ 175 mil destinados aos contribuintes sorteados e R$ 87,5 mil para instituições cadastradas

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), promove nesta quarta-feira (13), a 10ª edição do sorteio mensal do programa Nota Premiada Acreana. A ação distribuirá R$ 262,5 mil em prêmios, contemplando tanto cidadãos quanto entidades sociais indicadas pelos ganhadores.

Sorteio contempla todas as regionais do estado/ Foto: Aleff Matos/Sefaz

Ao todo, serão R$ 175 mil destinados aos contribuintes sorteados e R$ 87,5 mil para instituições cadastradas. A disputa envolve 15 sorteios, divididos entre as regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá. Nesta edição, concorrem as notas fiscais emitidas durante o mês de julho.

Os valores sorteados serão de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil, e o evento será transmitido pelas redes sociais da Sefaz, com apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran).

Para participar, é necessário cadastrar-se no site notapremiadaacreana.ac.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra. O registro é feito apenas uma vez e habilita o contribuinte a concorrer aos sorteios mensais e ao prêmio anual de R$ 70 mil.

