Novo vídeo mostra detalhes da ação do pastor de calcinha

Mais imagens envolvendo o pastor Eduardo Costa, flagrado de calcinha e peruca loira em Goiânia, vieram à tona nesta terça-feira (12). O novo registro, divulgado pelo portal LeoDias, revela que o religioso já havia sido filmado com o look inusitado dias antes do vídeo que viralizou nas redes sociais.

O novo vídeo foi captado por câmeras de segurança na noite de 6 de agosto, quatro dias antes da gravação que repercutiu na web. Desta vez, Eduardo Costa aparece usando uma calcinha preta, em frente a um carro branco, em um ponto diferente da cidade. No primeiro flagra, em 10 de agosto, o pastor estava com uma peça íntima azul.

Após a repercussão do primeiro vídeo, Eduardo Costa explicou que a vestimenta fazia parte de uma “investigação pessoal” e que ele foi vítima de uma tentativa de extorsão. Segundo o pastor, a pessoa que o filmou exigiu pagamento para não divulgar as imagens, mas ele se recusou a ceder à chantagem. Até o momento, não há informações se ele registrou um boletim de ocorrência sobre a suposta extorsão.

Fonte: Metrópoles

