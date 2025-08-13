13 de agosto de 2025
Universo POP
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo
Novo vídeo mostra detalhes da ação do pastor de calcinha
Dono da Ultrafarma confessou crime e fez acordo milionário dias antes de ser preso
Musa do Flamengo exige foto do bumbum para escolher personal trainer

Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou

Câmeras de segurança flagraram pastor próximo a carro branco em Goiânia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um novo registro obtido com exclusividade pelo portal LeoDias revela mais detalhes sobre a polêmica envolvendo o pastor Eduardo Costa, acusado de circular pelas ruas de Goiânia (GO) usando roupas incomuns. O vídeo foi gravado na noite de 6 de agosto, quatro dias antes do flagra que viralizou nas redes sociais.

Câmeras de segurança flagraram pastor próximo a carro branco em Goiânia/Foto: Reprodução

Nas imagens, captadas por câmeras de segurança, o líder religioso aparece usando uma peruca loira e calcinha preta, diferente do modelo azul visto no primeiro vídeo. O cenário também muda: ele é visto parado embaixo de uma árvore, próximo a um carro branco, e, ao final da gravação, entra no veículo pelo lado do motorista.

O primeiro flagrante, que ganhou repercussão nacional, foi registrado no domingo (10), no bairro Setor Urias Magalhães, também na capital. Nele, Eduardo Costa caminha próximo a um bar vestindo peruca loira e calcinha, chamando a atenção de moradores. O autor das imagens, que conversou com exclusividade com o portal LeoDias, afirmou ter presenciado situações semelhantes em outras ocasiões e decidiu filmar por temer as intenções do homem.

“A gente fez o vídeo, não foi nem para viralizar, fazer maldade, nem nada. A gente fez um vídeo só para o intuito de saber mesmo o que era e ficar entre a gente mesmo, amigos mesmo, porque estava todo mundo em pânico porque ele sempre parava o carro e ficava, e ficava”, relatou.

Novo vídeo mostra pastor Eduardo Costa de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou/Foto: Reprodução

Após a repercussão, o pastor alegou que a vestimenta fazia parte de uma “investigação pessoal sobre uma situação pessoal” e afirmou ter sido alvo de uma tentativa de chantagem. Segundo ele, a pessoa responsável pelo vídeo pediu dinheiro para não divulgá-lo, mas ele não aceitou. Eduardo também declarou que sua esposa sabia da investigação, embora não conhecesse todos os detalhes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.