OCA Móvel completa 3 anos de atividade e ultrapassa 40 mil atendimentos no Acre

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) celebra nesta segunda-feira, 18 de agosto, três anos de criação da OCA Móvel, iniciativa que já se tornou referência em cidadania itinerante no Acre. Desde sua inauguração, em 2022, a unidade já percorreu 14 municípios, mais de 35 bairros da capital e realizou mais de 40 mil atendimentos, oferecendo à população serviços essenciais de forma rápida e acessível.

A unidade é equipada para disponibilizar mais de cem serviços públicos e conta com o apoio de parcerias importantes como o Instituto de Identificação, a Energisa e o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), que ampliam o alcance e a variedade dos atendimentos oferecidos. Entre os principais serviços estão a emissão de documentos, negociação de débitos, cadastros em programas sociais, orientações jurídicas e ações voltadas para o consumo consciente e eficiente de energia.

A diretora da OCA, Fran Brito, lembra que o projeto nasceu com a missão de descentralizar os serviços do Estado e democratizar o acesso à cidadania, destacando o apoio fundamental do governador Gladson Camelí para a consolidação da iniciativa. “A OCA Móvel representa o compromisso de levar o Estado até as pessoas. Em três anos, conseguimos atender milhares de cidadãos que antes precisavam se deslocar até a capital ou outras cidades para resolver situações simples. Esse resultado só foi possível porque contamos com o apoio do governador, que acreditou e investiu nesse projeto desde o início”, diz.

O secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia, reforça que cada ação realizada é marcada por histórias de transformação: “É muito gratificante ver o impacto que a OCA Móvel causa. Muitas vezes encontramos pessoas que aguardavam há anos por um serviço básico, como a emissão da 2º via de um CPF. Para elas, essa oportunidade representa dignidade, inclusão e esperança”.

Na inauguração do ônibus, realizada neste ano, o governador Gladson Camelí ressaltou a importância de um projeto que leva cidadania para todos os municípios: “Sempre fui um entusiasta do funcionamento pleno da OCA no nosso estado, pois quero que todos tenham o mesmo direito de tirar os seus documentos sem burocracia e sem limitações geográficas”.

Quem já foi atendido pela unidade sabe da diferença que a estrutura é capaz de oferecer. Maria do Socorro Silva, moradora de Porto Acre, destacou o alívio de ter seus documentos atualizados sem precisar sair de sua cidade. “Eu não tinha condições de ir até Rio Branco e estava há muito tempo com problemas para tirar meus documentos. Quando a OCA Móvel chegou, consegui resolver tudo no mesmo dia. Foi uma bênção para mim e minha família”, atesta.

Em comemoração ao aniversário, a OCA Móvel já se prepara para mais uma etapa. A próxima ação será realizada nesta quarta-feira, 20 de agosto, em Porto Acre, no Centro de Convenções do município, das 8h às 14h. A expectativa é de que centenas de cidadãos participem da atividade, reforçando o caráter itinerante do projeto que prossegue levando cidadania, dignidade e inclusão a cada parada.

Ao completar três anos, a OCA Móvel reafirma seu papel como símbolo de cidadania itinerante no Acre, aproximando governo e população e garantindo que serviços fundamentais estejam ao alcance de todos.