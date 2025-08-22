Operação no Parque Nacional da Serra do Divisor apreende motosserras e prende suspeitos por desmatamento

Uma ação conjunta entre fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Polícia Civil do Acre resultou, na tarde de quinta-feira (21), na apreensão de quatro motosserras e na prisão de três pessoas suspeitas de desmatamento dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor, localizado em Marechal Thaumaturgo.

Durante a operação, a madeira derrubada foi inutilizada no próprio local, uma vez que não havia condições de transporte ou destinação para órgãos públicos. As equipes também realizaram vistorias em áreas de Porto Walter e de Marechal Thaumaturgo, que resultaram na lavratura de diversos autos de infração ambiental.

Entre os presos, estava um homem de 30 anos, identificado pelas iniciais R. N. S., detido por porte ilegal de arma de fogo. Além disso, foi recapturado F. J. S. da Costa, 31 anos, que estava foragido da Justiça após ter fugido durante audiência de custódia em Rodrigues Alves.

Todos os detidos foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais. As investigações sobre as atividades de desmatamento na unidade de conservação seguem em andamento, visando coibir crimes ambientais na região.