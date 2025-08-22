22/08/2025
Universo POP
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”
Vídeo: filho de Gugu dá beijão em Cariúcha durante festa em São Paulo
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira
Lil Nas X é preso e levado para hospital após andar seminu
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas

Operação no Parque Nacional da Serra do Divisor apreende motosserras e prende suspeitos por desmatamento

Vistorias em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo resultaram em diversos autos de infração

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma ação conjunta entre fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Polícia Civil do Acre resultou, na tarde de quinta-feira (21), na apreensão de quatro motosserras e na prisão de três pessoas suspeitas de desmatamento dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor, localizado em Marechal Thaumaturgo.

Durante a operação, a madeira derrubada foi inutilizada no próprio local, uma vez que não havia condições de transporte ou destinação para órgãos públicos. As equipes também realizaram vistorias em áreas de Porto Walter e de Marechal Thaumaturgo, que resultaram na lavratura de diversos autos de infração ambiental.

Vistorias em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo resultaram em diversos autos de infração/Foto: Reprodução

Entre os presos, estava um homem de 30 anos, identificado pelas iniciais R. N. S., detido por porte ilegal de arma de fogo. Além disso, foi recapturado F. J. S. da Costa, 31 anos, que estava foragido da Justiça após ter fugido durante audiência de custódia em Rodrigues Alves.

Todos os detidos foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais. As investigações sobre as atividades de desmatamento na unidade de conservação seguem em andamento, visando coibir crimes ambientais na região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.