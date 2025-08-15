15/08/2025
Organização estima público diário de mais de 20 mil pessoas no Festival do Açaí em Feijó

Pelé Campos ainda ressaltou que, com as melhorias previstas para a próxima edição, o número de visitantes deve aumentar significativamente

Durante a transmissão da ContilNet Notícias, que realiza a cobertura completa do Festival do Açaí em Feijó, o organizador Pelé Campos destacou a grande participação do público na edição deste ano e afirmou que a tendência é de crescimento para 2026.

Segundo ele, a expectativa é de que mais de 20 mil pessoas passem diariamente pelo evento/Foto: ContilNet

Segundo ele, a expectativa é de que mais de 20 mil pessoas passem diariamente pelo evento.

“Eu calculo em torno de mais de 20 mil pessoas por dia. Pra gente aqui é muito. A população gosta do evento. Estou calculando por baixo, porque nossa cidade tem cerca de 35 mil habitantes. Creio que pelo menos a metade vem ao festival, sem contar visitantes de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e outros municípios. Estou sendo até pessimista nesse cálculo. É muita gente, viu? Muita gente”, afirmou.

Pelé Campos ainda ressaltou que, com as melhorias previstas para a próxima edição, o número de visitantes deve aumentar significativamente, consolidando o festival como um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do Acre.

ASSISTA A TRANSMISSÃO NA ÍNTEGRA:

