Osmar Stabile é eleito novo presidente do Corinthians

Em votação que ocorreu nesta segunda-feira (25), no Parque São Jorge, o novo mandatário alvinegro recebeu 199 votos. Também candidatos no pleito, Antônio Roque Citadini ficou com 50 votos, enquanto André Castro levou 14. A eleição teve apenas um voto em branco.

Já interino desde o afastamento de Augusto Melo em maio, Stabile segue no comando do clube, agora como presidente eleito. Seu mandato será de apenas 14 meses, até 31 de dezembro de 2026, encerrando o tempo que seria de Augusto Melo, que foi destituído do cargo no início de agosto.

Seguindo o que rege o estatuto do clube em caso de impeachment, a eleição desta segunda foi restrita: apenas os 299 conselheiros do Corinthians estavam aptos a votar. No total, 264 conselheiros participaram.

Para concorrer ao cargo, era necessário que os candidatos fossem conselheiros vitalícios ou que tivessem sido eleitos pela Assembleia Geral em pelo menos duas oportunidades, além de estar em dia com o clube.

Além de Stabile, Leonardo Pantaleão foi eleito Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, com 119 votos. Com isso, também assume automaticamente o posto de Presidente da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Peterson Ruan ficou em segundo lugar com 75 votos e, em terceiro, ficou Rodrigo Bittar, com 64 votos. Houve quatro votos brancos e dois votos nulos.