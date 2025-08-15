15/08/2025
Padre é afastado após ter vídeo íntimo vazado na internet

Diocese de Floriano, no Piauí, tomou a decisão depois que o vídeo do padre se espalhou por grupos de mensagens

Um padre de Floriano, no Piauí, foi afastado de seu cargo nesta quinta-feira (14), após um vídeo íntimo circular nas redes sociais. Identificado como Vinícius José de Madeira Messias, o religioso foi suspenso de todo e qualquer exercício público do ministério sacerdotal por tempo indeterminado, segundo anúncio da Diocese de Floriano.

Reprodução/Internet

Apesar de não citar o vídeo como motivo do afastamento, a nota oficial da instituição católica informou que a medida é de caráter “pastoral e administrativo”, e tem como objetivo o “bem da Igreja” e o cuidado com o “povo de Deus”. A decisão proíbe o padre de celebrar missas e outros sacramentos publicamente.

No vídeo, que se espalhou rapidamente entre moradores da cidade, o religioso aparece em relações sexuais com uma mulher. Uma captura de tela também circula na internet, permitindo a identificação do padre.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

