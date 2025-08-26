26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Parceria entre Deracre e Prefeitura garante recuperação de ponte, ramais e ruas em Plácido de Castro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), reforçou nesta terça-feira, 26, as ações da Operação Verão 2025 no município de Plácido de Castro. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhada do prefeito Camilo Silva, vistoriou ramais e dialogou com moradores sobre as principais demandas da região.

Sula Ximenes e prefeito Camilo vistoriam ramais em Plácido de Castro. Foto: Thauã Conde/Deracre

No Ramal Limeira, que liga Plácido de Castro a Senador Guiomard e é considerado um dos principais polos de produção de leite do município, foram avaliadas medidas para garantir melhores condições de trafegabilidade.

Parceria entre Estado e Prefeitura fortalece Operação Verão 2025. Foto: Thauã Conde/Deracre

A agenda incluiu ainda a Vila Campinas, onde foi firmado convênio para a execução de serviços de tapa-buraco nas ruas. Também está prevista a recuperação de uma ponte no Ramal Eletra 2, estrutura fundamental para o escoamento da produção agrícola local.

Ramal Eletra 2 terá ponte recuperada para fortalecer escoamento agrícola. Foto: Thauã Conde/Deracre

“Estamos fortalecendo as parcerias com as prefeituras para ampliar os serviços de infraestrutura. É uma determinação do governador Gladson Camelí garantir melhores condições de mobilidade e apoio ao setor produtivo”, destacou a presidente do Deracre.

Operação Verão 2025 intensifica obras em ramais durante o período de estiagem. Foto: Thauã Conde/Deracre

Sula Ximenes vistoriou também os serviços de manutenção da rodovia AC-475, que liga Plácido de Castro a Acrelândia. Durante a visita, ela acompanhou de perto as frentes de trabalho responsáveis pelo reenquadramento de pontos danificados, remoção e limpeza do pavimento, impermeabilização e aplicação da nova camada asfáltica.

Manutenção da AC-475 reforça segurança no trecho entre Plácido e Acrelândia. Foto: Thauã Conde/Deracre

A ação integra a Operação Verão 2025, coordenada pelo governo do Estado, e reforça o compromisso de garantir segurança e mobilidade aos usuários, intensificando a recuperação de estradas, ramais e pontes durante o período de estiagem, em parceria com as prefeituras.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.