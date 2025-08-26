Parceria entre Deracre e Prefeitura garante recuperação de ponte, ramais e ruas em Plácido de Castro

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), reforçou nesta terça-feira, 26, as ações da Operação Verão 2025 no município de Plácido de Castro. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhada do prefeito Camilo Silva, vistoriou ramais e dialogou com moradores sobre as principais demandas da região.

No Ramal Limeira, que liga Plácido de Castro a Senador Guiomard e é considerado um dos principais polos de produção de leite do município, foram avaliadas medidas para garantir melhores condições de trafegabilidade.

A agenda incluiu ainda a Vila Campinas, onde foi firmado convênio para a execução de serviços de tapa-buraco nas ruas. Também está prevista a recuperação de uma ponte no Ramal Eletra 2, estrutura fundamental para o escoamento da produção agrícola local.

“Estamos fortalecendo as parcerias com as prefeituras para ampliar os serviços de infraestrutura. É uma determinação do governador Gladson Camelí garantir melhores condições de mobilidade e apoio ao setor produtivo”, destacou a presidente do Deracre.

Sula Ximenes vistoriou também os serviços de manutenção da rodovia AC-475, que liga Plácido de Castro a Acrelândia. Durante a visita, ela acompanhou de perto as frentes de trabalho responsáveis pelo reenquadramento de pontos danificados, remoção e limpeza do pavimento, impermeabilização e aplicação da nova camada asfáltica.

A ação integra a Operação Verão 2025, coordenada pelo governo do Estado, e reforça o compromisso de garantir segurança e mobilidade aos usuários, intensificando a recuperação de estradas, ramais e pontes durante o período de estiagem, em parceria com as prefeituras.