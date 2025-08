Participantes erram pergunta simples sobre profissão de Chico Mendes no Show do Milhão

Uma pergunta aparentemente simples surpreendeu os universitários que participaram do quadro “Show do Milhão”, exibido neste domingo (3) no Programa Silvio Santos. O trio, formado por estudantes de diferentes áreas, não soube identificar corretamente a profissão de Chico Mendes, um dos ícones da luta ambiental no Brasil.

A questão valia R$ 5 mil e foi lida por Patrícia Abravanel: “Qual era a profissão do ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988?” As opções apresentadas foram:

cinegrafista caçador seringueiro pescador

Apesar do valor relativamente baixo, a participante Marina decidiu pedir ajuda aos universitários. A primeira estudante, do curso de Rádio e TV, disse que “chutaria a número 1”. O segundo, de Jornalismo, concordou: “Já devo ter lido algo sobre isso, também acho que era cinegrafista, mas não posso dar certeza.” A terceira, aluna de Medicina Veterinária, admitiu desconhecer a história e disse que sua aposta ficaria entre cinegrafista e seringueiro.

Diante da incerteza dos universitários, Marina preferiu não arriscar: “Estou com medo de ter alguma coisinha por trás, então vou pular”, disse.

A resposta correta era a alternativa 3) seringueiro.

Nascido em Xapuri, no Acre, Chico Mendes foi seringueiro, sindicalista e ativista ambiental. Ficou conhecido internacionalmente por sua luta em defesa dos povos da floresta e pela preservação da Amazônia. Em 22 de dezembro de 1988, ele foi assassinado em sua própria casa, após anos sofrendo ameaças por conta de sua atuação política e ambiental.

Publicidade