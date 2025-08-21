Passageiro que embarcou no Acre é preso com 13 kg de cocaína ao desembarcar em Fortaleza

Um passageiro que iniciou sua viagem em Rio Branco, no Acre, foi preso pela Polícia Federal (PF) na tarde de quarta-feira (20), no Aeroporto Internacional de Fortaleza, após ser flagrado transportando 13,3 quilos de cocaína em sua bagagem de mão.

De acordo com a PF, o homem embarcou na capital acreana em direção a Brasília, onde fez conexão para o voo LA3730 da Latam, que seguia para o Ceará. Durante uma fiscalização de rotina no desembarque, os agentes notaram o nervosismo do passageiro diante da presença policial e decidiram abordá-lo para entrevista.

Questionado, o suspeito disse que estava em viagem de lazer, mas não soube informar o valor da passagem aérea, alegando que a compra havia sido feita por um familiar. Diante das inconsistências, os policiais realizaram a inspeção da mala, encontrando diversos tabletes com substância semelhante à cocaína. O material passou por análise preliminar, que confirmou o entorpecente.

Ainda segundo os agentes, o homem tentou se justificar dizendo que a mala não era dele e que teria se confundido ao retirá-la da aeronave. A versão, no entanto, não convenceu, e ele recebeu voz de prisão em flagrante.

O acusado foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Ceará, onde foram formalizados os procedimentos cabíveis. Ele deve responder por tráfico de drogas e tráfico interestadual, crimes previstos nos artigos 33 e 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, que podem resultar em pena de até 15 anos de prisão.

A Polícia Federal informou que seguirá investigando a origem e o destino da droga, além de possíveis conexões do suspeito com organizações criminosas que atuam no transporte de entorpecentes entre estados.

Com informações do Diário do Nordeste