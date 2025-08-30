Pelo 2º ano consecutivo, agricultora vence concurso da maior tapioca no Festival da Farinha

A terceira noite do Festival da Farinha 2025, realizada nesta sexta-feira (29), foi marcada pela tradicional disputa da maior tapioca, que mais uma vez surpreendeu o público e os jurados pelo tamanho das iguarias apresentadas. A grande campeã foi a agricultora Alcione Silva do Nascimento, de 35 anos, moradora da comunidade BR-307, que levou o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo.

Com habilidade e experiência, Alcione conseguiu preparar e virar uma tapioca de 87,5 centímetros, garantindo o título de bicampeã. Emocionada, ela destacou que a prática vem de sua vivência no campo. “Minha origem é da roça, sempre trabalhei com farinha, goma e tapioca. No ano passado já tinha vencido e, este ano, aumentei ainda mais o tamanho. O segredo está em deixar assar bem para não quebrar. É uma emoção imensa participar e conseguir de novo o primeiro lugar”, contou.

A campeã recebeu uma premiação de R$ 3 mil, valor formado por contribuições da Prefeitura, do empresário Getulinho do Vale e do vereador Anderson Girimum. O segundo colocado levou R$ 1 mil.

O prefeito Zequinha Lima acompanhou a disputa e ressaltou a importância do festival para valorizar a agricultura local. “As comunidades se organizam, escolhem seus representantes e mostram toda a habilidade nesse concurso. Nosso objetivo é fortalecer a agricultura familiar e incentivar a produção de qualidade que chega à mesa das famílias”, disse.

Segundo a organização, quase 40% dos expositores do festival são agricultores familiares, responsáveis por trazer ao público a diversidade de produtos como farinha, beiju, beléu e tapioca. Para o gestor municipal, o evento é um momento de reconhecimento. “Os verdadeiros protagonistas são os agricultores. Sem eles não existiria festival. Cruzeiro do Sul mostra ao Brasil que aqui temos a melhor farinha do país, gerando renda e movimentando a economia local”, completou Zequinha.

A programação segue neste sábado (30) com o concurso da melhor farinha, um dos momentos mais aguardados do evento, que premiará o vencedor com R$ 5 mil.