15/08/2025
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas

Documento questionado pelos filhos deserdava-os e deixava herança para a viúva, Fátima Sampaio

Uma perícia grafotécnica apontou que as assinaturas no testamento de Cid Moreira seriam falsas, adicionando um novo e bombástico capítulo à disputa pela herança do apresentador. O documento em questão, contestado pelos filhos Roger e Rodrigo, deserdava-os e deixava toda a fortuna para a viúva, Fátima Sampaio.

O laudo pericial, contratado pelos filhos, concluiu que os traços nas assinaturas de Cid Moreira – que tinha 96 anos na época – apresentam tremores e oscilações que não são naturais. O perito Cláudio da Silva Cordeiro sugere que a Justiça realize novas perícias para avaliar a real capacidade física e mental do apresentador no momento da assinatura.

Os filhos acusam a madrasta de ter se apropriado indevidamente do patrimônio e afirmam que ela teria vendido imóveis e transferido R$ 40 milhões para o exterior.

Fonte: 96FM

Redigido por Contilnet.

