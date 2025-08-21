21/08/2025
Pessoa mais velha do mundo completa 116 anos

Ethel tomou o lugar da irmã Inah Canabarro Lucas, a freira brasileira também de 116 anos que morreu em abril.

A britânica Ethel Caterham, conhecida pelo Guiness atualmente como a pessoa mais velha do mundo, completou 116 anos nesta quinta-feira (21). A comemoração, de acordo com veículos de imprensa ingleses, foi junto com familiares em Surrey, cidade do sul do país.

Caterham é a segunda mais nova de oito irmãos. Ela nasceu em hipton Bellinger, no condado inglês de Hampshire, em 21 de agosto de 1909, de acordo com o Guinness World Records.

Pessoa mais velha do mundo completa 116 anos/Foto: Reprodução

Ela possui três netas e cinco bisnetos.

O título para ela veio em maio deste ano, após análise do Guiness e do banco de dados sobre idades e velhice, o LongeviQuest. Ethel tomou o lugar da irmã Inah Canabarro Lucas, a freira brasileira também de 116 anos que morreu em abril.

Um porta-voz de sua casa de repouso escreveu uma mensagem dizendo:

‘Ethel e sua família estão muito gratos por todas as mensagens gentis e pelo interesse demonstrado a ela enquanto ela comemora seu 116º aniversário este ano’.

Caterham é a última sobrevivente do período de Eduardo VII, que morreu em 6 de maio de 1910. Ela nasceu cinco anos antes do início da Primeira Guerra Mundial.

O título de pessoa mais velha de todos os tempos pertence a Jeanne Calment, uma francesa que viveu até 122 anos e 164 dias, de acordo com o Guinness World Records.

