Pessoa mais velha do mundo completa 116 anos

Caterham é a segunda mais nova de oito irmãos. Ela nasceu em hipton Bellinger, no condado inglês de Hampshire, em 21 de agosto de 1909, de acordo com o Guinness World Records.

O título para ela veio em maio deste ano, após análise do Guiness e do banco de dados sobre idades e velhice, o LongeviQuest. Ethel tomou o lugar da irmã Inah Canabarro Lucas, a freira brasileira também de 116 anos que morreu em abril.

Um porta-voz de sua casa de repouso escreveu uma mensagem dizendo:

‘Ethel e sua família estão muito gratos por todas as mensagens gentis e pelo interesse demonstrado a ela enquanto ela comemora seu 116º aniversário este ano’.

Caterham é a última sobrevivente do período de Eduardo VII, que morreu em 6 de maio de 1910. Ela nasceu cinco anos antes do início da Primeira Guerra Mundial.