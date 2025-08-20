PF faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia

A Polícia Federal cumpriu, na noite desta quarta-feira (20), um mandado de busca e apreensão de celulares contra o pastor Silas Malafaia no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em uma investigação que apura aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Malafaia foi abordado ao desembarcar de um voo vindo de Lisboa e, além da apreensão de seus aparelhos, foi proibido de deixar o país e de manter contato com outros investigados. Ele está sendo ouvido pelas autoridades nas dependências do aeroporto.

Fonte: Diário do centro do mundo

Redigido por Contilnet.