PF indicia Marcos do Val e influenciadores de direita por obstrução e corrupção de menor

Influenciadores de direita Allan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e Eduardo Raposo também foram indiciados; relatório da corporação é sigiloso, mas informação foi mencionado por Moraes em despacho

A Polícia Federal indiciou, no dia 13 de agosto, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) pelos crimes de embaraço à investigação de organização criminosa e corrupção de menor de dezoito anos.

A corporação também indiciou, na mesma data, Allan dos Santos, Oswaldo Eustáquio Filho e Eduardo D’Avila Mello Raposo.

O relatório conclusivo da PF permanece em sigilo desde que foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal), mas os indiciamentos foram tornados públicos por Alexandre de Moraes em despacho nesta sexta-feira (29).

O ministro mencionou o indiciamento ao determinar o desbloqueio do salário e dos perfis de Marcos Do Val nas redes sociais.

A CNN apurou, no entanto, que Allan dos Santos foi indiciado por embaraço à investigação de organização criminosa e incitação ao crime.

Eduardo Raposo responde por embaraço à investigação de organização criminosa, enquanto Oswaldo Eustáquio foi indiciado por embaraço à investigação de organização criminosa, divulgação de dado protegido e corrupção de menor de 18 anos.

No caso de Do Val, os crimes estão relacionados a vídeos publicados pelo senador que faziam ataques à Polícia Federal e o uso de imagens de crianças.

Um dos vídeos apresentava declarações dos filhos do influenciador Oswaldo Eustáquio, atualmente foragido da Justiça.

Com os rostos desfocados para preservar suas identidades, os dois meninos fazem críticas diretas ao delegado da Polícia Federal Fábio Shor, responsável por investigações que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo plano de golpe.

Nas gravações, os garotos relatam que agentes da PF teriam invadido sua residência e levado diversos aparelhos eletrônicos, descrevendo o episódio como um “arrombamento” e um “roubo”.

As falas, no entanto, referem-se ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão autorizado judicialmente, parte das diligências que estavam em curso.

