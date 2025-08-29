Plácido de Castro é o único município do Acre a perder população em nova estimativa do IBGE

Na capital, a população chegou a quase 390 mil moradores, crescimento de 0,3% em comparação a 2024

Um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge) apontou que Plácido de Castro foi o único município do Acre a registrar queda populacional na nova estimativa. O estudo, publicado no Diário Oficial da União (DOU) nessa quinta-feira (28), mostra que a cidade perdeu 0,11% de moradores, ficando com 17.107 habitantes em 2025.

Plácido de Castro receberá aproximadamente R$300 mil em recursos/Foto: Reprodução

Enquanto o estado apresentou crescimento de 0,42% em relação à estimativa anterior, somando 884.372 pessoas, e municípios como Rio Branco e Cruzeiro do Sul mantiveram aumento populacional, Plácido de Castro seguiu em movimento contrário.

Na capital, a população chegou a quase 390 mil moradores, crescimento de 0,3% em comparação a 2024. Cruzeiro do Sul alcançou 98.916 habitantes e se mantém como a segunda cidade mais populosa.

O Ibge destacou que os números são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para definir a distribuição de recursos federais por meio dos fundos de participação de estados e municípios. A nova estimativa considera a população residente até 1º de julho de 2025.

