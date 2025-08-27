26/08/2025
PMAC apreende arma de fogo durante patrulhamento no bairro Sobral, em Rio Branco

O indivíduo portando a arma foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as devidas providências legais

A Polícia Militar do Acre (PMAC), através da sua Companhia de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), apreendeu uma arma de fogo durante um patrulhamento de rotina na Avenida Sobral, em Rio Branco, nesta terça-feira, 26.

A equipe policial estava realizando rondas na área quando flagrou uma motocicleta circulando em uma área proibida, nas proximidades do Canal da Maternidade. Diante da infração, os policiais abordaram os ocupantes da moto.

Itens apreendidos pela Polícia Militar/Foto: ContilNet

Na revista pessoal, os militares encontraram uma pistola calibre .380 com 15 munições intactas na cintura do passageiro. A arma e outros itens foram apreendidos, enquanto o condutor da motocicleta, que apresentou documentação de um aplicativo de transporte, foi ouvido como testemunha.

O indivíduo portando a arma foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as devidas providências legais.

