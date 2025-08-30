Pneu estoura e casal sofre grave acidente em rodovia no Acre

Um acidente de trânsito deixou um casal ferido na tarde deste sábado (30), na rodovia AC-40, em Senador Guiomard. A ocorrência aconteceu nas proximidades da loja Gazin.

As vítimas foram identificadas como Claudenir Antônio Albani, de 57 anos, e sua esposa, Leoneide Timóteo de Castro, de 50 anos. Eles seguiam no sentido Senador Guiomard–Rio Branco em uma motocicleta Honda GL 1800 Gold Wing Tour, de cor branca, quando o pneu do veículo furou, provocando a queda às margens da pista, em uma área de mata.

Com o impacto, Claudenir sofreu fraturas na clavícula e em uma costela, além de múltiplas escoriações. Leoneide apresentou escoriações e dores no quadril.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram uma ambulância de suporte básico e outra de suporte avançado. O casal recebeu os primeiros atendimentos no local, foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar registraram a ocorrência e realizaram os procedimentos de praxe.