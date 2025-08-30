Polícia apreende mais de R$ 200 mil, drogas e arma de fogo em operação na fronteira

A operação foi desencadeada após denúncia que apontava a venda de entorpecentes em uma casa verde no Ramal Juricaba

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma ação integrada do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) e da Rádio Patrulha resultou na apreensão de R$211.950,00, drogas e uma arma de fogo na madrugada de sábado (30), em uma residência no Ramal do Polo, em Brasiléia, interior do Acre.

A polícia realizou a apreensão em Brasiléia/Foto: Reprodução

De acordo com o boletim de ocorrência nº 790, a operação foi desencadeada após denúncia que apontava a venda de entorpecentes em uma casa verde no Ramal Juricaba, onde também havia um veículo branco estacionado.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram três homens. Dois fugiram em uma motocicleta, enquanto o terceiro correu para dentro do imóvel e tentou se desfazer de uma pistola. Ele foi contido e, durante a entrada em flagrante, foram apreendidos uma pistola Taurus/Beretta calibre 6.35, três porções de drogas, R$24 mil em espécie e munições de diversos calibres.

Na sequência, as buscas se estenderam ao veículo Fiat Strada que estava estacionado em frente à residência. Dentro dele, os agentes localizaram mais R$187.950,00, plásticos usados para embalar drogas e caixas de munição vazias.

O homem preso, que já possui passagem por tráfico de drogas, alegou que parte do dinheiro seria proveniente da venda de gado, mas não conseguiu justificar a origem do valor total apreendido.

Ele foi conduzido sem ferimentos à Delegacia de Epitaciolândia, junto com todo o material recolhido.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.