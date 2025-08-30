Polícia apreende mais de R$ 200 mil, drogas e arma de fogo em operação na fronteira

Uma ação integrada do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) e da Rádio Patrulha resultou na apreensão de R$211.950,00, drogas e uma arma de fogo na madrugada de sábado (30), em uma residência no Ramal do Polo, em Brasiléia, interior do Acre.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 790, a operação foi desencadeada após denúncia que apontava a venda de entorpecentes em uma casa verde no Ramal Juricaba, onde também havia um veículo branco estacionado.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram três homens. Dois fugiram em uma motocicleta, enquanto o terceiro correu para dentro do imóvel e tentou se desfazer de uma pistola. Ele foi contido e, durante a entrada em flagrante, foram apreendidos uma pistola Taurus/Beretta calibre 6.35, três porções de drogas, R$24 mil em espécie e munições de diversos calibres.

Na sequência, as buscas se estenderam ao veículo Fiat Strada que estava estacionado em frente à residência. Dentro dele, os agentes localizaram mais R$187.950,00, plásticos usados para embalar drogas e caixas de munição vazias.

O homem preso, que já possui passagem por tráfico de drogas, alegou que parte do dinheiro seria proveniente da venda de gado, mas não conseguiu justificar a origem do valor total apreendido.

Ele foi conduzido sem ferimentos à Delegacia de Epitaciolândia, junto com todo o material recolhido.