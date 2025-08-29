Polícia apreende quase mil comprimidos de medicamento abortivo em Rio Branco

Uma ação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) resultou, nesta semana, na apreensão de 936 pílulas de Cytotec em Rio Branco. O medicamento, de uso controlado, é proibido para comercialização sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e costuma ser alvo de venda ilegal no mercado clandestino.

A descoberta ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Civil nos Correios. As investigações iniciais apontam que os comprimidos tinham como destino o Acre, onde seriam repassados para comércio irregular.

O delegado Saulo Macedo, responsável pela Denarc, ressaltou que o trabalho faz parte de uma estratégia permanente de combate ao tráfico e ao comércio ilegal de substâncias controladas. Segundo ele, a operação também demonstra a preocupação em proteger a saúde pública.

“Estamos intensificando nossas ações para desarticular essas redes criminosas e impedir que medicamentos e drogas cheguem ao consumidor final sem qualquer controle. A apreensão e a prisão realizadas mostram nosso compromisso com a sociedade acreana”, destacou o delegado.

O Cytotec é um medicamento abortivo com comercialização online proibida no Brasil. É composto por um princípio ativo chamado misoprostol, substância abortiva que, legalmente, segundo a Anvisa, só pode ser usada em procedimentos hospitalares.