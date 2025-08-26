26/08/2025
Polícia Civil prende dois suspeitos de estelionato em Tarauacá

De acordo com a instituição, a operação é fruto de um trabalho minucioso de inteligência e monitoramento realizado pelas equipes locais

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, deflagrou na manhã desta terça-feira, 26, uma operação que resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes de estelionato. Durante a ação, também foi cumprido um mandado de internação contra um menor investigado por participação em um assalto a uma loja de celulares no município.

Polícia Civil prende dois suspeitos de estelionato em Tarauacá/Foto: Reprodução

De acordo com a instituição, a operação é fruto de um trabalho minucioso de inteligência e monitoramento realizado pelas equipes locais. A ação faz parte dos esforços permanentes da Polícia Civil no combate a crimes patrimoniais e na busca por maior segurança à população tarauacaense.

Os dois suspeitos detidos por estelionato, assim como o menor apreendido, foram encaminhados à Delegacia-Geral de Tarauacá para os procedimentos legais cabíveis. As investigações seguem em andamento, e a polícia não descarta a possibilidade de novas prisões nos próximos dias.

Veja o vídeo:

