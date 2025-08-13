13 de agosto de 2025
Polícia Civil recupera objetos furtados e apreende arma de fogo no interior do Acre

Revólver e produtos furtados são apreendidos durante operação que investigava furto qualificado

Na tarde desta quarta-feira (13), a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, recuperou produtos furtados e apreendeu um revólver calibre .32 durante uma operação que investigava um furto qualificado ocorrido dias antes no município.

Ação policial resultou na prisão de duas mulheres envolvidas em crime de furto qualificado. Fotos: cedidas

As diligências começaram após a identificação do autor do crime, que confessou ter vendido os objetos a uma mulher por R$ 120. Com a informação, os investigadores foram até a residência da suspeita de receptação. Ela negou envolvimento, mas apresentou comportamento nervoso e agressivo.

A equipe passou, então, a monitorar a área discretamente e viu a mulher sair com uma sacola, entrando na casa de uma vizinha. Ao retornar, os policiais abordaram a situação e, com autorização da vizinha, realizaram buscas no imóvel. Embora a moradora afirmasse não haver nada ilícito, demonstrou nervosismo e tentou impedir o acesso a alguns cômodos.

Arma de fogo e produtos furtados apreendidos pela Polícia Civil em Tarauacá. Foto: cedida

Durante a vistoria, os agentes encontraram, dentro de um guarda-roupa, o revólver calibre .32 e os produtos furtados. As duas mulheres receberam voz de prisão pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, sendo conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

