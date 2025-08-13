Polícia Civil recupera objetos furtados e apreende arma de fogo no interior do Acre

Na tarde desta quarta-feira (13), a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, recuperou produtos furtados e apreendeu um revólver calibre .32 durante uma operação que investigava um furto qualificado ocorrido dias antes no município.

As diligências começaram após a identificação do autor do crime, que confessou ter vendido os objetos a uma mulher por R$ 120. Com a informação, os investigadores foram até a residência da suspeita de receptação. Ela negou envolvimento, mas apresentou comportamento nervoso e agressivo.

A equipe passou, então, a monitorar a área discretamente e viu a mulher sair com uma sacola, entrando na casa de uma vizinha. Ao retornar, os policiais abordaram a situação e, com autorização da vizinha, realizaram buscas no imóvel. Embora a moradora afirmasse não haver nada ilícito, demonstrou nervosismo e tentou impedir o acesso a alguns cômodos.

Durante a vistoria, os agentes encontraram, dentro de um guarda-roupa, o revólver calibre .32 e os produtos furtados. As duas mulheres receberam voz de prisão pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, sendo conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.