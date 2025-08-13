Polícia cumpre mandado de busca em investigação de pedofilia envolvendo adolescente em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre cumpriu, na manhã desta quarta-feira (13), um mandado de busca e apreensão no bairro Belo Jardim, em Rio Branco, durante investigação que apura um caso de pedofilia. A ação foi coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), com apoio da Coordenação de Recursos Especiais (CORE), e teve autorização da 1ª Vara da Infância e Juventude da capital.

Segundo informações da corporação, as investigações identificaram o suposto envolvimento de um adolescente no crime. Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como um telefone celular e um computador, que serão encaminhados para análise pericial.

A Polícia Civil informou que a apuração segue em andamento e que, dependendo das provas colhidas, poderá ser solicitada a internação do adolescente investigado.

O delegado responsável pelo caso destacou que a ação integra os esforços da instituição para combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes, reforçando a importância de garantir a responsabilização dos autores e a proteção das vítimas.