Polícia cumpre mandado de internação contra jovem envolvido em crime de tortura em Xapuri

A Polícia Civil do Acre cumpriu, na última segunda-feira (25), um mandado de internação contra R. dos S. A., no município de Xapuri. O jovem, atualmente maior de idade, é apontado como um dos envolvidos em um crime de tortura registrado em 2024, no bairro Sibéria.

Segundo as investigações, à época do crime, R. dos S. A. era menor de idade. Após meses de apuração, a equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri reuniu provas que confirmam a participação dele no delito, praticado em conjunto com outros suspeitos.

O mandado foi cumprido em uma residência de familiares, também no bairro Sibéria. O jovem foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado para a Pousada do Menor do Alto Acre, onde permanecerá à disposição da Justiça.