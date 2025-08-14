14 de agosto de 2025
Universo POP
Hytalo Santos se defende de acusações de exploração de menores
Andressa Urach revela ranking de parceiros sexuais famosos na TV
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90

Polícia Penal frustra tentativa de repasse de drogas entre detentos em presídio no Acre

Foram interceptadas aproximadamente 55 trouxinhas contendo substância com características semelhantes à maconha

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na noite de terça-feira (12), policiais penais da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, impediram uma tentativa de transferência de objetos entre celas no Bloco 03. Segundo informações, detentos da cela 314 utilizavam uma “teresa”, corda artesanal feita com lençóis ou tiras de tecido, para enviar materiais para a Ala 02 do mesmo bloco.

O material apreendido foi encaminhado à coordenação de segurança para análise/ Foto: Reprodução

Durante a ação, realizada pelos agentes de plantão na Permanência com apoio da Divisão de Operações Especiais (DPOE), foram interceptadas aproximadamente 55 trouxinhas contendo substância com características semelhantes à maconha.

O material apreendido foi encaminhado à coordenação de segurança para análise. Na manhã de quarta-feira (13), chefes de segurança examinaram o entorpecente e localizaram, entre os itens, um bilhete que indicava o possível proprietário ou destinatário da droga.

O reeducando apontado no documento foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.