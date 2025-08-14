Polícia Penal frustra tentativa de repasse de drogas entre detentos em presídio no Acre

Na noite de terça-feira (12), policiais penais da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, impediram uma tentativa de transferência de objetos entre celas no Bloco 03. Segundo informações, detentos da cela 314 utilizavam uma “teresa”, corda artesanal feita com lençóis ou tiras de tecido, para enviar materiais para a Ala 02 do mesmo bloco.

Durante a ação, realizada pelos agentes de plantão na Permanência com apoio da Divisão de Operações Especiais (DPOE), foram interceptadas aproximadamente 55 trouxinhas contendo substância com características semelhantes à maconha.

O material apreendido foi encaminhado à coordenação de segurança para análise. Na manhã de quarta-feira (13), chefes de segurança examinaram o entorpecente e localizaram, entre os itens, um bilhete que indicava o possível proprietário ou destinatário da droga.

O reeducando apontado no documento foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.