Polícia prende homem suspeito de roubar motorista de aplicativo em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), com apoio da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu nesta terça-feira (26) dois mandados de busca e um mandado de prisão preventiva contra G. O. da S., em Rio Branco. A decisão judicial foi expedida pelo Juízo da Vara de Garantias da Comarca da capital.

Segundo a investigação, o suspeito está envolvido em um roubo contra uma motorista de aplicativo no bairro Mocinha Magalhães. Durante o crime, a vítima teve o carro e pertences subtraídos e foi mantida em restrição de liberdade, aumentando a gravidade do delito. A prisão preventiva foi decretada como medida para garantir a ordem pública.

Após levantamento de informações e trabalho investigativo, a Polícia Civil localizou e prendeu o suspeito. “A pronta atuação da DCORE demonstra nosso compromisso em combater o crime e proporcionar segurança à nossa comunidade. A prisão dos envolvidos é mais um passo na luta contra a criminalidade em nossa região”, afirmou o delegado Yvens Dixon, responsável pela operação.

Além do roubo, G. O. da S. também é investigado por participação em crimes de homicídio em Rio Branco, motivo pelo qual a DHPP auxiliou na operação. Depois de capturado, ele foi levado à sede da DCORE para os procedimentos iniciais e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), permanecendo à disposição da Justiça para audiência de custódia.