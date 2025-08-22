22/08/2025
Polícia realiza operação e prende três pessoas por crimes distintos no interior do Acre

Prisões foram realizadas contra pessoas investigadas por tráfico, lesão corporal e crimes de trânsito

A Polícia Civil de Tarauacá cumpriu, nesta semana, três mandados de prisão em uma operação coordenada pelo delegado José Ronério da Silva. A ação reforça o compromisso da instituição no combate contínuo à criminalidade na região.

Durante a operação, as equipes de investigação localizaram e prenderam Isaias Pereira Freitas, Francisco Israel dos Santos Feitoza e Antônia Sirlandia de Castro Amorim. Os três respondem a processos por tráfico de drogas, lesão corporal e crimes de trânsito.

O delegado José Ronério destacou que o trabalho da Polícia Civil é permanente e voltado a oferecer respostas rápidas à sociedade. “Essas prisões representam mais um passo no enfrentamento à criminalidade e na garantia de maior tranquilidade à população de Tarauacá”, afirmou.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

