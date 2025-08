Pontazo amplia atuação no Acre e vira referência em soluções financeiras e de conveniência

A Pontazo, empresa acreana que se consolidou na gestão de benefícios e serviços financeiros, acaba de anunciar um novo momento em sua trajetória. Com uma atuação que já abrange desde convênios com o comércio até a oferta de crédito e serviços digitais, a empresa amplia sua presença no mercado e se reposiciona como um hub completo de soluções financeiras.

Criada em outubro de 2019 para atender inicialmente os empresários da RENSA (Rede Empreendedora de Negócios Sustentáveis do Acre), a Pontazo evoluiu rapidamente e conquistou destaque por oferecer vantagens exclusivas, atendimento eficiente e preços competitivos. Um dos marcos dessa transformação ocorreu em 2023, com uma grande migração tecnológica que automatizou processos e consolidou a marca Pontazo.

Hoje, a empresa gerencia convênios nas mais diversas áreas: de combustível a descontos em supermercados, farmácias, clínicas, padarias, óticas, lojas de roupas, cursos online e muito mais. O objetivo é garantir praticidade no dia a dia e benefícios reais para seus clientes, unindo tecnologia e conveniência.

A expansão mais recente aconteceu em dezembro de 2024, quando a Pontazo passou a atuar como Correspondente de Instituições Financeiras. Com isso, passou a oferecer uma gama ainda maior de serviços: conta digital para pessoas físicas e jurídicas, gestão de folha de pagamento, empréstimos consignados, cartões de crédito, planos de assinatura e administração de benefícios empresariais.

Com essa evolução, a Pontazo se firma como uma plataforma completa voltada para quem busca economia, facilidade e apoio na organização financeira – tanto no ambiente pessoal quanto no corporativo. A empresa segue inovando e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Acre e com a modernização dos serviços para seus usuários.