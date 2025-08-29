Pré-candidato a deputado, Marcus diz que MDB está aberto ao diálogo com candidatos ao Governo

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, tomou posse nesta sexta-feira (29) como 1º vice-presidente da executiva do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para o biênio 2025-2027, numa chapa encabeçada pelo ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, eleito presidente.

Durante o evento, o político conversou com a reportagem do ContilNet e disse que será pré-candidato a deputado nas eleições de 2026. Marcus ainda não definiu se vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) ou na Câmara Federal, mas deve decidir até o fim do ano.

“A princípio, a minha decisão é de ser candidato a deputado, seja estadual ou federal. É uma decisão que eu vou tomar ainda até o final do ano. Mas eu sou um soldado do partido, estou à disposição; meu nome está à disposição do MDB nessas conversas que serão feitas a partir de agora, visando as eleições do ano que vem”, destacou.

“O mais importante é que estejamos todos unidos para trabalhar pelo nosso povo. Nós temos que estar preparados para oferecer o que há de melhor para a população, porque eleição é esperança. É esperança de uma saúde melhor, infraestrutura melhor, de termos um desenvolvimento econômico cada vez maior, geração de emprego e renda. Esse é o debate principal. É o que podemos fazer pela população do nosso Estado. E eu estou à disposição para isso”, acrescentou.

Marcus também foi questionado sobre a possibilidade de o MDB apoiar um dos candidatos ao Governo, como a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick.

“Olha, eu acho que o MDB, a partir de agora, vai estar aberto a dialogar com as forças políticas e as pré-candidaturas que estão colocadas. Tanto a do Alan, que é o senador, como a vice-governadora Maílza, candidata indicada pelo governo. Eu acho que o MDB tem que ouvir a todos para tomar sua decisão, mas também tem que ouvir os nossos diretórios nos municípios. Tem que ser uma decisão coletiva, e assim o MDB não tem dono. O MDB tem causas, que são trabalhar pelo povo brasileiro, trabalhar pelo povo do Acre, defender a democracia. Então, o diálogo está aberto, sim, com todas as correntes políticas. Nós temos que entender qual é o papel do MDB, que tem que estar na chapa majoritária, que tem que ser valorizado”, salientou.

“Nós temos que ter um plano de governo que esteja de acordo com os anseios da população, o que eu volto a falar. O mais importante é o que nós estamos nos propondo a fazer pelo povo. Eleição é a esperança de que as coisas vão melhorar, de que vamos enfrentar novos desafios, que faremos grandes investimentos, obras, e geraremos emprego e renda. Então, além de conversar com essas forças políticas, o MDB está aberto; nós temos que saber quais são os projetos que eles pensam para o nosso Estado”, finalizou.