18/08/2025
Pré-convocados da seleção: veja nomes da lista de Ancelotti

Treinador enviou pré-lista a clubes; Rodrygo, Kaio Jorge e Eder Militão estão entre os chamados

A seleção brasileira terá sua convocação oficial para a Data Fifa de setembro na próxima segunda-feira, mas o técnico Carlo Ancelotti já enviou a pré-lista aos clubes. Os jogos serão contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Alguns nomes já foram confirmados, incluindo o de Rodrygo e Éder Militão, do Real Madrid. Já Vinicius Junior foi poupado por estar suspenso no próximo jogo e não será convocado.

Confira os atletas pré-selecionados:

  • Zagueiro: Éder Militão (Real Madrid)
  • Laterais: Vitinho (Botafogo) e Paulo Henrique (Vasco)
  • Meio-campistas: Danilo (Botafogo) e Marcos Antônio (São Paulo)
  • Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro) e Rodrygo (Real Madrid)

A seleção se apresenta em 1º de setembro na Granja Comary, em Teresópolis, para se preparar para os confrontos.

Carlo Ancelotti na Arena MRV — Foto: Fernando Moreno/AGIF

Fonte: ge

Redigido por Contilnet.

