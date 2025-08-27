27/08/2025
Prefeito anuncia construção de Casa de Farinha moderna no Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul

Nova Casa de Farinha vai valorizar agricultores e manter tradição do Juruá

Durante a programação da 8ª edição do Festival da Farinha, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, anunciou um novo investimento voltado para os agricultores da região. Após o encerramento do evento, será iniciada a construção de uma Casa de Farinha moderna dentro do Complexo Esportivo, local que sedia o festival.

Prefeito Zequinha Lima anuncia construção da Casa de Farinha durante o Festival da Farinha/Foto: ContilNet

Segundo o prefeito, o espaço será permanente e terá estrutura para a produção diária de derivados da mandioca, como a farinha, o beiju, a tapioca e a farinha de tapioca. “Quando terminar esse festival, nós vamos construir um espaço aqui destinado aos agricultores e agricultoras. Será uma casa de farinha moderna, para que a população possa ter acesso a esses produtos todos os dias de manhã, aqui mesmo no Complexo Esportivo”, afirmou.

Espaço será moderno e permitirá produção diária de farinha, beiju, tapioca e outros derivados da mandioca/Foto: ContilNet

A iniciativa busca valorizar ainda mais os produtores locais e manter viva a tradição da farinha, que é símbolo cultural e econômico da região do Juruá. Além de fortalecer a agricultura familiar, a Casa de Farinha também deve se tornar um atrativo permanente para moradores e turistas que visitam Cruzeiro do Sul.

Veja o vídeo:

