Prefeito Tião Bocalom destaca impacto econômico e logístico do Arco Viário de Rio Branco

18/08/2025
Universo POP
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, avaliou como fundamental a execução do Arco Viário da capital, obra autorizada nesta segunda-feira (18) pelo Governo do Acre.

Para ele, a iniciativa representa um marco de infraestrutura capaz de transformar a logística da cidade e gerar desenvolvimento econômico.

Arco Viário deve reduzir tempo de transporte e economizar combustível para veículos pesados/Foto: ContilNet

“Não tenho dúvida nenhuma que seja uma grande obra, uma obra de infraestrutura estrutural que vai ajudar muito o Rio Branco. As carretas e os veículos pesados que se dirigem ao Juruá vão deixar de passar por dentro da cidade, o que vai economizar tempo, combustível e dar mais segurança ao trânsito”, afirmou.

Atualmente, o tráfego de cargas pesadas atravessa áreas urbanas da capital, utilizando a Via Verde e, em alguns casos, até a Via Chico Mendes. Segundo Bocalom, o Arco Viário vai corrigir essa situação.

Prefeito Tião Bocalom destacou impacto econômico e logístico do Arco Viário de Rio Branco/Foto: ContilNet

“O ideal é que no centro da cidade a gente evite a passagem de carga pesada. Toda ela será desviada por aqui, ligando o centro-sul do país, que vem por Rondônia, ao nosso querido Juruá. O governador Gladson Camelí acertou em cheio com essa obra estruturante e fundamental para Rio Branco”, disse.

O prefeito também ressaltou os efeitos econômicos que devem ser impulsionados pelo empreendimento.

“É uma obra que passa cortando grandes áreas agrícolas, tanto de agricultura familiar quanto de produção em larga escala. Isso vai valorizar as propriedades, atrair investidores e ampliar o potencial econômico da região. Além de resolver o problema de transporte, vai fortalecer o desenvolvimento de Rio Branco como um todo”, destacou.

