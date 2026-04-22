23/04/2026
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Ex-mister cai de altura de 6m em pé de açaí e é transferido de avião

O resgate mobilizou uma equipe especializada

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 07:58 Atualizado: há 1 dia
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Ex-mister cai de altura de 6m em pé de açaí e é transferido de avião
Relatos indicam que ele afirmou não estar sentindo as pernas | Foto: Extra do Acre

Um acidente na zona rural de Tarauacá, no interior do Acre, terminou em uma operação de emergência na madrugada desta terça-feira (21). Francisco Vasconcelos, de 31 anos, conhecido por já ter sido Mister Tarauacá, precisou ser levado às pressas para Rio Branco após sofrer uma queda enquanto trabalhava.

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Ele caiu de uma altura de cerca de seis metros durante a colheita de açaí, atividade bastante comum na região. O resgate mobilizou uma equipe especializada, e o transporte até a capital foi feito por meio de aeronave, por volta das 5h30.

Ainda segundo informações do site Extra do Acre,  durante o trajeto, o estado de saúde de Francisco já preocupava. Relatos indicam que ele afirmou não estar sentindo as pernas. Até agora, não foram divulgadas atualizações oficiais sobre o quadro clínico.

O caso escancara os perigos enfrentados por trabalhadores rurais, especialmente na colheita de açaí. Apesar de ser uma atividade importante para a economia local, muitas vezes ela é realizada sem equipamentos de segurança adequados, aumentando o risco de acidentes graves.

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