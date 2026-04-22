Um acidente na zona rural de Tarauacá, no interior do Acre, terminou em uma operação de emergência na madrugada desta terça-feira (21). Francisco Vasconcelos, de 31 anos, conhecido por já ter sido Mister Tarauacá, precisou ser levado às pressas para Rio Branco após sofrer uma queda enquanto trabalhava.

Ele caiu de uma altura de cerca de seis metros durante a colheita de açaí, atividade bastante comum na região. O resgate mobilizou uma equipe especializada, e o transporte até a capital foi feito por meio de aeronave, por volta das 5h30.

Ainda segundo informações do site Extra do Acre, durante o trajeto, o estado de saúde de Francisco já preocupava. Relatos indicam que ele afirmou não estar sentindo as pernas. Até agora, não foram divulgadas atualizações oficiais sobre o quadro clínico.

O caso escancara os perigos enfrentados por trabalhadores rurais, especialmente na colheita de açaí. Apesar de ser uma atividade importante para a economia local, muitas vezes ela é realizada sem equipamentos de segurança adequados, aumentando o risco de acidentes graves.