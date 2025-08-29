Prefeito Zequinha visita estandes e destaca importância do Festival da Farinha para a cultura e economia de Cruzeiro do Sul

A segunda noite do Festival da Farinha, realizada nesta quinta-feira, 28, levou milhares de pessoas ao Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, espaço que recebe o evento pela primeira vez e que foi amplamente aprovado pelo público. O prefeito Zequinha Lima percorreu os estandes, conversou com empreendedores e destacou a importância da festa para a valorização cultural e econômica do município.

A grandiosidade do festival pode ser medida em números: a área do complexo tem 27 mil metros quadrados, onde estão instalados dois palcos que recebem mais de 100 artistas ao longo da programação. Ao todo, 170 empreendedores participam com seus produtos, e mais de 25 mil pessoas já prestigiaram o evento. A estrutura conta ainda com mil vagas de estacionamento, distribuídas em quatro áreas, além do reforço na segurança com 40 policiais militares e 70 seguranças particulares.

Força da economia da farinha

O Festival da Farinha celebra uma tradição que também é uma das principais bases econômicas de Cruzeiro do Sul. O município produz, em média, 500 mil sacos de farinha por ano, o que corresponde a 25 mil toneladas. Essa produção movimenta cerca de R$ 75 milhões anualmente, consolidando a farinha como símbolo cultural e econômico da região.

Para o prefeito Zequinha Lima, o evento reforça a identidade do povo cruzeirense.

“A farinha é mais do que um produto, é a essência da nossa cultura e sustento de milhares de famílias. Este festival é uma forma de homenagear os produtores, de fortalecer nossa economia e de mostrar para o Brasil a riqueza de Cruzeiro do Sul. Pela primeira vez realizamos o evento neste espaço e a aprovação do público foi total. Isso nos dá ainda mais motivação para continuar investindo em eventos que valorizam nossas raízes”, afirmou.

Programação segue até sábado

O Festival da Farinha segue até o próximo sábado, 30, com uma programação diversificada que inclui apresentações culturais, shows musicais e atividades voltadas para toda a família. O encerramento será marcado pelo show do cantor Evoney Fernandes.