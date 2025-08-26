Prefeitura abre processo seletivo com 18 vagas e salários de até R$ 8 mil; veja como participar

A Prefeitura de Tarauacá, no interior do Acre, lançou um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior. Ao todo, estão sendo ofertadas 18 vagas distribuídas entre diferentes áreas da saúde e do serviço público.

Entre os cargos disponíveis estão: Agente de Combate às Endemias (6 vagas), Agente de Controle de Zoonoses (1), Assistente Social (1), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Biomédico (1), Cirurgião-Dentista (1), Educador Físico (1), Enfermeiro (1), Farmacêutico/Bioquímico (1), Fiscal Sanitário (1), Médico Clínico Geral (1), Médico Veterinário (1), Microscopista (1), Nutricionista (1), Psicólogo (1), Técnico de Enfermagem (1) e Técnico em Laboratório (1).

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 8 mil, acrescidos de 20% de insalubridade, com jornadas semanais de 20 a 40 horas, conforme o cargo. Para participar, os candidatos precisam comprovar a formação exigida e apresentar registro no respectivo conselho de classe, quando for o caso.

As inscrições ficam abertas entre os dias 25 e 31 de agosto, até as 23h59, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Tarauacá. A seleção será composta por prova objetiva, marcada para 28 de setembro, e, em alguns cargos, também curso de formação prática.

A prova contará com questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos gerais e específicos.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.