26/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo
Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani

Prefeitura abre processo seletivo com 18 vagas e salários de até R$ 8 mil; veja como participar

Ao todo, estão sendo ofertadas 18 vagas distribuídas entre diferentes áreas da saúde e do serviço público

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Tarauacá, no interior do Acre, lançou um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior. Ao todo, estão sendo ofertadas 18 vagas distribuídas entre diferentes áreas da saúde e do serviço público.

O processo seletivo prevê contratação temporária de profissionais/ Foto: Reprodução

Entre os cargos disponíveis estão: Agente de Combate às Endemias (6 vagas), Agente de Controle de Zoonoses (1), Assistente Social (1), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Biomédico (1), Cirurgião-Dentista (1), Educador Físico (1), Enfermeiro (1), Farmacêutico/Bioquímico (1), Fiscal Sanitário (1), Médico Clínico Geral (1), Médico Veterinário (1), Microscopista (1), Nutricionista (1), Psicólogo (1), Técnico de Enfermagem (1) e Técnico em Laboratório (1).

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 8 mil, acrescidos de 20% de insalubridade, com jornadas semanais de 20 a 40 horas, conforme o cargo. Para participar, os candidatos precisam comprovar a formação exigida e apresentar registro no respectivo conselho de classe, quando for o caso.

As inscrições ficam abertas entre os dias 25 e 31 de agosto, até as 23h59, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Tarauacá. A seleção será composta por prova objetiva, marcada para 28 de setembro, e, em alguns cargos, também curso de formação prática.

A prova contará com questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos gerais e específicos.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.