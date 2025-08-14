Prefeitura de Feijó decreta ponto facultativo e feriado durante o Festival do Açaí

A Prefeitura de Feijó decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (15) e feriado municipal na próxima segunda-feira (18) para garantir suporte à realização da 26ª edição do Festival do Açaí. O evento, que começa nesta quinta-feira (14) e segue até domingo (17), deve atrair milhares de visitantes de várias cidades e outros estados, além de expositores e turistas.

A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (14), prevê a suspensão das atividades administrativas da prefeitura nos dois dias, exceto para serviços considerados essenciais.

A programação de abertura, nesta quinta-feira, começa às 18h e conta com apresentações de Ítalo Magalhães, Hudyson Salles, Luan Lima e Vibe 68. O destaque da noite é o show nacional de Dilsinho, à meia-noite, seguido pela apresentação de Bruno Barros, às 2h.

Considerado o maior evento cultural de Feijó, o festival também movimenta a economia local, gerando oportunidades para empreendedores e fortalecendo o turismo.

Para quem não puder acompanhar de perto, toda a programação está será transmitida ao vivo pelo canal do ContilNet no YouTube, com produção da Orna Audiovisual.