Prefeitura de Rio Branco apresenta revisão do Plano Diretor a líderes evangélicos da capital

Encontro teve como objetivo dialogar sobre as alterações propostas na legislação e ouvir as demandas das instituições religiosas

A Prefeitura de Rio Branco apresentou, nesta segunda-feira (11), as propostas do novo Plano Diretor do município a líderes evangélicos da capital, com destaque para os estacionamentos das igrejas. A reunião, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, teve como objetivo esclarecer as mudanças previstas, ouvir as demandas das instituições religiosas e alinhar propostas para fortalecer o trabalho social realizado pelas igrejas.

Prefeitura de Rio Branco apresenta revisão do Plano Diretor a líderes evangélicos da capital/Foto: Cedida

O prefeito Tião Bocalom abriu o encontro destacando que o novo Plano Diretor busca corrigir distorções da legislação anterior e atender reivindicações históricas do segmento.

“Há templos construídos há anos em áreas que, pelo plano antigo, estão irregulares. Não vamos retirar nenhum deles; vamos legalizar. Também vamos corrigir situações de comércios sem estacionamento no centro e a cobrança incorreta da taxa de lixo. São problemas que se arrastam há 20 anos e que vamos resolver agora”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Joabe Lira, ressaltou que o diálogo com os líderes religiosos é essencial para garantir um Plano Diretor que atenda às demandas sociais.

“O Plano Diretor também influencia na abertura de igrejas. Hoje, apresentamos as alterações para que possamos discutir juntos e, se necessário, fazer ajustes. Como evangélico, sei da importância do trabalho social que transforma vidas e precisa do apoio do poder público”, disse.

Encontro teve como objetivo dialogar sobre as alterações propostas na legislação e ouvir as demandas das instituições religiosas/Foto: Cedida

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, destacou que o documento é fruto de um trabalho conjunto.

“Esse Plano Diretor é resultado de dois anos de debates com todas as representações da sociedade. Agora apresentamos a versão final para os pastores e representantes da Câmara, para que possamos aprová-lo com brevidade e destravar o desenvolvimento da cidade”, explicou.

Representando a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), o pastor Eldo Gama reforçou a importância da participação das igrejas nas decisões que impactam o município.

O encontro reforçou a disposição da Prefeitura de Rio Branco em manter um canal aberto de diálogo com todos os setores da sociedade/Foto: Cedida

“Falar do Plano Diretor envolvendo as igrejas é fundamental. Temos conquistado espaço na sociedade e queremos melhorias e facilidades para continuar funcionando e prestando nosso serviço à comunidade”, frisou.

O encontro reforçou a disposição da Prefeitura de Rio Branco em manter um canal aberto de diálogo com todos os setores da sociedade, garantindo que o Plano Diretor seja um instrumento de desenvolvimento urbano inclusivo, legalizando situações pendentes e promovendo melhorias estruturais para a cidade.

