Prefeitura divulga resultado final e convoca aprovados em processo seletivo da Educação

A Prefeitura de Capixaba homologou nesta quinta-feira (21), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2025, destinado à contratação temporária de profissionais para a rede municipal de Educação.

Foram ofertadas vagas para os cargos de mediador escolar, assistente educacional, merendeira, auxiliar de serviços gerais, motorista e monitor escolar, além da formação de cadastro de reserva. A lista de aprovados, com classificação e nota final, pode ser consultada no DOE ou no Portal da Prefeitura.

De acordo com o edital, os candidatos classificados dentro do número de vagas devem aguardar convocação oficial para os procedimentos de contratação.

A primeira convocação já foi publicada e os selecionados devem comparecer nesta quinta-feira (21), das 7h às 17h, à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Cecília Boaventura, nº 1093, bairro Centro, para a entrega de documentos e assinatura dos contratos.

Entre os documentos exigidos estão RG, CPF, título de eleitor, comprovante de quitação eleitoral, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado, certidões negativas da Justiça Federal e Estadual, além de atestado de sanidade mental. Para o cargo de motorista escolar, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”.

