22/08/2025
O senador Márcio Bittar realizou uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (22) para anunciar sua filiação ao Partido Liberal (PL).

A agenda aconteceu no Hotel Gran Lumini e antecede o evento oficial, que será às 16h, no auditório da Uninorte, em Rio Branco.

Bittar, que deixa o União Brasil e ingressa no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que esse momento é muito importante em sua vida.

Bittar deixa o União Brasil e atende convite do ex-presidente Jair Bolsonaro/Foto: ContilNet

 

“É muito importante para mim. O presidente Bolsonaro me fez um convite há um bom tempo para que eu viesse me filiar ao PL. Eu conversei com o presidente Bolsonaro e pedi a ele que me deixasse vir na hora que eu achasse que era a hora correta. Eu queria, entre outras coisas, sair pela porta da frente do União Brasil. O Antônio Rueda, que comanda o União Brasil agora, essa federação com o PP. Tivemos uma relação muito próxima e eu queria sair pela porta da frente do UB, combinado com todo mundo, e o presidente Bolsonaro compreendeu isso e me autorizou”, afirmou.

“Então, agora, este ano, eu achei que era o momento certo, conversei com o Antônio Rueda, que já sabia, mas fui lá dar satisfação e pegar a bênção deles. Também com o líder da nossa bancada. Então, eu queria fazer a coisa direito, sair bem, deixar a porta aberta do União Brasil e o presidente Bolsonaro concordou. Então, hoje é um dia muito importante para mim, uma nova etapa, um partido que eu escolhi. E é uma honra para mim aceitar o convite do presidente Bolsonaro”, acrescentou.

Prestes a se filiar ao PL, Bittar diz que aceitou convite de Bolsonaro e saiu do UB pela porta da frente/Foto: ContilNet

Bittar lamentou a ausência de Bolsonaro no evento, mas disse que ele estará presente de alguma forma. O ex-presidente teve a prisão domiciliar decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Ele imaginava que poderia estar aqui. Infelizmente, isso não é possível, mas ele estará aqui no Acre de outra forma. Nós vamos verificar isso na hora da filiação”, concluiu.

Também marcaram presença no evento o prefeito Tião Bocalom, o senador Izalci Lucas (PL-DF) e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF).

