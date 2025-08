PRF apresenta balanço dos primeiros dez dias de atuação definitiva no Vale do Juruá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (4) o balanço das ações realizadas nos primeiros dez dias de atuação definitiva no Vale do Juruá. A unidade operacional de Cruzeiro do Sul foi implantada no dia 23 de julho e atua de forma integrada com as regiões de Rio Branco e Xapuri.

Segundo o inspetor Getúlio Azevedo, chefe da Delegacia da PRF no Acre, as atividades iniciais têm foco na fiscalização de trânsito e na orientação de condutores, mas já resultaram em apreensões significativas.

De acordo com o balanço, nesse período foram apreendidos:

• 2 armas de fogo e 13 munições;

• 8 itens de contrabando;

• 2.511 itens de mercadorias estrangeiras, introduzidas ilegalmente no país;

• 301 kg de carne bovina moída e 47 kg de queijo, ambos transportados sem condições adequadas para o consumo humano;

• 2 mandados de prisão cumpridos;

• 1 veículo recolhido.

Parte dos produtos apreendidos, segundo o inspetor, tem origem na Bolívia e entra ilegalmente no Brasil por meio de transportadoras. “Estamos ainda buscando adequar nossa unidade para oferecer atendimento 24 horas, de forma ininterrupta, à população”, destacou Azevedo.

A presença definitiva da PRF no Juruá foi viabilizada com a cessão provisória de um prédio pelo Tribunal de Justiça do Acre. Um projeto já foi elaborado para a construção da sede própria da unidade, que será localizada no km 752 da BR-364, próximo à saída da Variante, em Cruzeiro do Sul.

A PRF informou ainda que, nesta fase inicial, o foco principal é educativo. A autuação imediata está sendo aplicada apenas em casos de infrações graves ou quando há necessidade de recolhimento do veículo.