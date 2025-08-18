Primeiro hospital universitário de Rondônia: saiba o que já se sabe

Porto Velho irá sediar o primeiro Hospital Universitário de Rondônia, um dos três estados do Norte que ainda não possuem uma unidade desse tipo. A iniciativa é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica assinado na última semana, durante uma visita do presidente Lula ao estado.

O hospital contará com 150 leitos e será integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo atendimento gratuito à população. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho, a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

A prefeitura será responsável por comprar e doar o prédio, enquanto o Ministério da Educação (MEC) e a Ebserh investirão nas obras e equipamentos, com um repasse anual de R$ 85 milhões para o custeio. A Unir fornecerá o apoio acadêmico e institucional, transformando o hospital em um centro de ensino e pesquisa para estudantes da área da saúde.

Fonte: G1 RO

Redigido por Contilnet.