Primeiro hospital universitário de Rondônia: saiba o que já se sabe

Acordo com Ebserh e Unir prevê unidade com 150 leitos e investimento de r$ 85 milhões anuais

Porto Velho irá sediar o primeiro Hospital Universitário de Rondônia, um dos três estados do Norte que ainda não possuem uma unidade desse tipo. A iniciativa é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica assinado na última semana, durante uma visita do presidente Lula ao estado.

Cerimônia de assinatura do acordo para construção do primeiro hospital universitário de porto velho e rondônia — Foto: Anderson Parente/ Eduardo Freitas

O hospital contará com 150 leitos e será integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo atendimento gratuito à população. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho, a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

A prefeitura será responsável por comprar e doar o prédio, enquanto o Ministério da Educação (MEC) e a Ebserh investirão nas obras e equipamentos, com um repasse anual de R$ 85 milhões para o custeio. A Unir fornecerá o apoio acadêmico e institucional, transformando o hospital em um centro de ensino e pesquisa para estudantes da área da saúde.

