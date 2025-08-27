27/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Professor de música é preso suspeito de estuprar cinco crianças

O homem é docente de uma escola municipal de Patos de Minas (MG). Ele foi preso em Arniqueira, no DF

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um professor de música de uma escola municipal de Patos de Minas (MG) foi preso em Arniqueira, no Distrito Federal. O homem, de 49 anos, é investigado por cometer ao menos cinco estupros contra crianças na cidade mineira.

A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (27/8) pelas equipes do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crimes Organizado da Polícia Civil (DECOR/PCDF), em apoio à Polícia Civil de Minas Gerais.

Decor/PCDF/Foto: Marcelo Ferreira/ CB Press

Segundo as investigações da polícia mineira, cinco mães de crianças procuraram os investigadores para relatar os abusos sexuais contra os filhos. O caso chegou ao conhecimento da polícia quando uma mãe registrou boletim de ocorrência após notar mudanças no comportamento da filha de 4 anos. Conforme o documento, o professor estuprou a criança e a ameaçou para que não contasse a ninguém.

O suspeito foi abordado por policiais civis do DF em um condomínio em Arniqueira e conduzido ao Decor para o cumprimento do mandado de prisão. Após audiência de custódia, ele será colocado à disposição da Polícia Civil de Minas Gerais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.