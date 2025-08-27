Professor de música é preso suspeito de estuprar cinco crianças

Um professor de música de uma escola municipal de Patos de Minas (MG) foi preso em Arniqueira, no Distrito Federal. O homem, de 49 anos, é investigado por cometer ao menos cinco estupros contra crianças na cidade mineira.
Segundo as investigações da polícia mineira, cinco mães de crianças procuraram os investigadores para relatar os abusos sexuais contra os filhos. O caso chegou ao conhecimento da polícia quando uma mãe registrou boletim de ocorrência após notar mudanças no comportamento da filha de 4 anos. Conforme o documento, o professor estuprou a criança e a ameaçou para que não contasse a ninguém.
O suspeito foi abordado por policiais civis do DF em um condomínio em Arniqueira e conduzido ao Decor para o cumprimento do mandado de prisão. Após audiência de custódia, ele será colocado à disposição da Polícia Civil de Minas Gerais.