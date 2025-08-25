25/08/2025
Universo POP
Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote

Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor

Segundo Ulisses Campbell, autor dos livros que dão origem à série, Marina Ruy Barbosa é a "protagonista" da edição

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Escalar a atriz que conquistou o público desde criança como a mocinha das novelas para viver uma das mais polêmicas criminosas do país foi justamente o motivo que levou Ulisses Campbell e a diretora Vera Egito a terem Marina Ruy Barbosa como a 1ª, e única, opção para interpretar Suzane Von Richthofen em “Tremembé”, nova série da Prime Video.

O autor dos livros que inspiraram a produção revelou em entrevista ao canal de Beto Ribeiro que ela era cotada desde 2022, justamente para garantir uma atriz de peso que pudesse assumir o difícil papel de protagonista da série true crime – e pelas reações dos fãs aos primeiro teaser com Marina, a missão foi mais que concluída.

Marina Ruy Barbosa como Suzane Von Richthofen em “Tremembé”/Foto: Reprodução/Prime Video

“Marina sempre foi a nossa primeira e única opção. Eu acho que cada ator tem um tamanho, e um projeto como esse, que estamos trabalhando há três anos, precisa de uma atriz desse tamanho. Ela é a protagonista, ela quem tem o maior tempo de tela. A série começa com ela e termina com ela”, disse Ulisses Campbell.

“E eu acho que a escalação dela tem esse trunfo, porque a gente conhece ela como mocinha, que agora é apresentada com esse outro tipo de interpretação”, completou.

A própria Marina Ruy Barbosa já admitiu que viver a “garota que matou os pais”, que inclusive já inspirou outras produções do Prime Video, representa um grande passo e desafio na carreira como atriz.

“Esta série me deu a oportunidade de mostrar um lado diferente da minha atuação. O público poderá assistir a uma personagem que se distancia bastante da maioria dos meus trabalhos ao longo dos anos, pelo menos na TV”, compartilhou à V Magazine.

“BBB do presídio”

Descrita pelo próprio elenco como o “BBB, se fosse um presídio”, “Tremembé” não só revisita alguns dos crimes mais emblemáticos das últimas duas décadas, mas também aborda detalhes da vida de cada um dos detentos do “presídio dos famosos” enquanto cumprem suas penas e aguardam pelo julgamento.

Além de Marina Ruy Barbosa, a série trará também Felipe Simas como Daniel Cravinhos; Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá; e Carol Garcia como Elize Matsunaga; Kelner Macêdo como Christian Cravinhos; Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni; Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih; e Letícia Rodrigues como Sandra Regina Luiz, a Sandrão.

Na última quinta-feira (21/8), a Prime Video divulgou o primeiro teaser da série, em que vimos pela primeira vez o elenco caracterizados como os crimosos. Entre os conflitos em destaque está o triângulo amoroso entre Eliza, Sandrão e Suzane.

“O público pôde acompanhar as histórias desses condenados de uma perspectiva externa, mas, pela primeira vez, somos apresentados a uma perspectiva diferente”, contou a intérprete de Von Richthofen.

As gravações de “Tremembé” já foram finalizadas e a série ficcional, baseada em fatos reais, estreia ainda este ano no Prime Video.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.