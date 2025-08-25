Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor

Escalar a atriz que conquistou o público desde criança como a mocinha das novelas para viver uma das mais polêmicas criminosas do país foi justamente o motivo que levou Ulisses Campbell e a diretora Vera Egito a terem Marina Ruy Barbosa como a 1ª, e única, opção para interpretar Suzane Von Richthofen em “Tremembé”, nova série da Prime Video.

O autor dos livros que inspiraram a produção revelou em entrevista ao canal de Beto Ribeiro que ela era cotada desde 2022, justamente para garantir uma atriz de peso que pudesse assumir o difícil papel de protagonista da série true crime – e pelas reações dos fãs aos primeiro teaser com Marina, a missão foi mais que concluída.

“Marina sempre foi a nossa primeira e única opção. Eu acho que cada ator tem um tamanho, e um projeto como esse, que estamos trabalhando há três anos, precisa de uma atriz desse tamanho. Ela é a protagonista, ela quem tem o maior tempo de tela. A série começa com ela e termina com ela”, disse Ulisses Campbell.

“E eu acho que a escalação dela tem esse trunfo, porque a gente conhece ela como mocinha, que agora é apresentada com esse outro tipo de interpretação”, completou.

A própria Marina Ruy Barbosa já admitiu que viver a “garota que matou os pais”, que inclusive já inspirou outras produções do Prime Video, representa um grande passo e desafio na carreira como atriz.

“Esta série me deu a oportunidade de mostrar um lado diferente da minha atuação. O público poderá assistir a uma personagem que se distancia bastante da maioria dos meus trabalhos ao longo dos anos, pelo menos na TV”, compartilhou à V Magazine.

“BBB do presídio”

Descrita pelo próprio elenco como o “BBB, se fosse um presídio”, “Tremembé” não só revisita alguns dos crimes mais emblemáticos das últimas duas décadas, mas também aborda detalhes da vida de cada um dos detentos do “presídio dos famosos” enquanto cumprem suas penas e aguardam pelo julgamento.

Além de Marina Ruy Barbosa, a série trará também Felipe Simas como Daniel Cravinhos; Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá; e Carol Garcia como Elize Matsunaga; Kelner Macêdo como Christian Cravinhos; Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni; Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih; e Letícia Rodrigues como Sandra Regina Luiz, a Sandrão.

Na última quinta-feira (21/8), a Prime Video divulgou o primeiro teaser da série, em que vimos pela primeira vez o elenco caracterizados como os crimosos. Entre os conflitos em destaque está o triângulo amoroso entre Eliza, Sandrão e Suzane.

“O público pôde acompanhar as histórias desses condenados de uma perspectiva externa, mas, pela primeira vez, somos apresentados a uma perspectiva diferente”, contou a intérprete de Von Richthofen.