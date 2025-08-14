Railson promove café da manhã de abertura oficial do Festival do Açaí 2025, em Feijó

A Prefeitura de Feijó organizou um café da manhã de abertura oficial do Festival do Açaí, na manhã desta quinta-feira (14), no local onde acontece a feira.
Secretários municipais e organizadores do evento, além da presidente do Deracre, Sula Ximenes, e do secretário de Indústria e Tecnologia, Assur Mesquita, participaram do evento de abertura da festa que inicia nesta quinta e vai até o domingo (17).
O prefeito Railson Ferreira destacou a importância da feira não apenas para o bem-estar da população, como também para a economia.
“Temos a expectativa de realizar o melhor evento dos últimos anos, com uma equipe empenhada, que está há alguns meses trabalhando para que essa festa aconteça com todo sucesso. Estamos com o coração aquecido, muitas expectativas e boa vontade para fazer sucesso”, disse o gestor.
“E quando a gente fala de festa, não é apenas de comemoração, mas de aquecimento da economia. É uma efervescência de investimentos, de recurso rodando na economia, porque os nossos expositores vendem, nossos membros da economia solidária vendem e todo mundo sai ganhando com isso, com toda certeza”, acrescentou.
Milhares de pessoas são esperadas para a festa que conta com quatro atrações nacionais. Dilsinho se apresenta nesta quinta; Lucas Lucco sobe ao palco na sexta; Magníficos faz a festa no sábado; e Nattanzinho Lima encerra a festa no domingo.
A rede hoteleira da cidade está com 100% de ocupação desde que as atrações foram anunciadas.
“Escolhemos a dedo as atrações para garantir que nosso público participe da melhor forma possível. Entendemos que a rede hoteleira está 100% ocupada, mas se for possível, se acomode na casa de alguém, mas venha, porque essa festa será histórica”, concluiu.