25/08/2025
Universo POP
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira

Rainha da Expo Vale Purus arrecada R$15 mil, mas recebe só 5 mil e uma bezerra: “Vergonha!”

Maria Lúcia afirma que organização não cumpriu o prometido após a venda de cartelas; ela sozinha arrecadou mais de R$ 15 mil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A tradicional Expo Vale do Purus, em Manoel Urbano, começou com polêmica logo na abertura, realizada no último sábado (23). A rainha eleita, Maria Lúcia, denunciou a falta de pagamento da premiação prometida às vencedoras do concurso.

Segundo a jovem, a premiação estava vinculada à venda de cartelas. Ela sozinha arrecadou R$ 15.215,00, mas a organização teria oferecido apenas R$ 5 mil, além de uma bezerra, valor muito abaixo do esperado. Outras candidatas também relataram que os prêmios entregues não correspondem ao combinado, variando entre R$ 3 mil e até R$ 354.

Maria Lúcia, eleita Rainha da Expo Vale do Purus, denuncia que não recebeu o valor integral da premiação após vender mais de R$ 15 mil em cartelas/Foto: Reprodução

“É muito difícil, todos nós vendemos um absurdo de cartela. Eu mesma lutei muito, vim de Manoel Urbano para Rio Branco para realizar esse sonho, e agora estamos passando por essa situação”, desabafou Maria Lúcia.

Nas redes sociais, internautas criticaram a organização do evento e cobraram providências, classificando o episódio como uma “vergonha” e “injustiça com as meninas”.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.