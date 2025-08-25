Rainha da Expo Vale Purus arrecada R$15 mil, mas recebe só 5 mil e uma bezerra: “Vergonha!”

A tradicional Expo Vale do Purus, em Manoel Urbano, começou com polêmica logo na abertura, realizada no último sábado (23). A rainha eleita, Maria Lúcia, denunciou a falta de pagamento da premiação prometida às vencedoras do concurso.

Segundo a jovem, a premiação estava vinculada à venda de cartelas. Ela sozinha arrecadou R$ 15.215,00, mas a organização teria oferecido apenas R$ 5 mil, além de uma bezerra, valor muito abaixo do esperado. Outras candidatas também relataram que os prêmios entregues não correspondem ao combinado, variando entre R$ 3 mil e até R$ 354.

“É muito difícil, todos nós vendemos um absurdo de cartela. Eu mesma lutei muito, vim de Manoel Urbano para Rio Branco para realizar esse sonho, e agora estamos passando por essa situação”, desabafou Maria Lúcia.

Nas redes sociais, internautas criticaram a organização do evento e cobraram providências, classificando o episódio como uma “vergonha” e “injustiça com as meninas”.

Veja o vídeo: