Repórter acreano é transferido para UTI após sofrer dois traumatismos em acidente

A equipe médica identificou que o repórter sofreu dois tipos de traumatismo: um craniano e outro abdominal

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, de 21 anos, permanece internado em estado grave após se envolver em um acidente de trânsito no fim da tarde de segunda-feira (11), em Bujari, interior do Acre. Ele foi levado inicialmente para atendimento médico na cidade, mas precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco.

Repórter foi transferido ao pronto-socorro de Rio Branco/Foto: Reprodução

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (12) pelo programa Café com Notícias, da TV5/Bandeirantes, a equipe médica identificou que o repórter sofreu dois tipos de traumatismo: um craniano e outro abdominal.

Os médicos informaram que, até o momento, não foi necessária intervenção cirúrgica. Otávio segue em observação na UTI, com sinais vitais estáveis, mas o quadro ainda inspira cuidados.

Entenda o caso

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, 21 anos, ficou gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (11) após colidir a motocicleta que conduzia contra a traseira de um ônibus escolar na BR-364, no município de Bujari, a cerca de 22 km de Rio Branco.

Segundo informações preliminares, Otávio pilotava uma Yamaha Factor vermelha, placa SQQ-6E91, no sentido Bujari, quando o ônibus escolar, placa QWN-4H03, saiu de um ramal em frente a um posto de combustíveis para atravessar a rodovia. Durante a manobra, o motociclista não conseguiu frear a tempo e atingiu a parte traseira do veículo.

